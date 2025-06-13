Израиль и Иран закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне ударов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Израиль и Иран закрыли свои воздушные пространства для гражданских самолетов, сообщает The New York Times.

Министерства транспорта обеих стран подчеркивают, что целью закрытия является предотвращение и снижение риска для пассажиров и самолетов.

Израиль закрыл воздушное пространство над территорией всей страны. При этом Иран – только над столицей Тегераном.

О нанесении удара ВВС Израиля по Ирану стало известно ночью 13 июня. Государственный телеканал Ирана IRIB передает, что звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны (ПВО) слышны в столице Тегеране.

Позже министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удар по Ирану, назвав его "превентивным". Также он предупредил жителей Израиля о вероятности скорой ответной атаки иранской стороны.

На фоне этих событий стали поступать сообщения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает срочное совещание кабинета безопасности.