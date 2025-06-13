Министерство обороны Израиля подтвердило удар по Ирану

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла "превентивный удар" по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также он предупредил жителей Израиля о вероятности скорой ответной атаки иранской стороны. В связи с этим в стране был введен режим чрезвычайного положения. Отменяются все образовательные мероприятия, приостанавливается работа предприятий, за исключением критически важных отраслей, запрещаются массовые собрания.

Также в стране было закрыто воздушное пространство. Аэропорты временно не впускают и не выпускают самолеты.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар с воздуха по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. Государственный телеканал Ирана IRIB передает, что звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны (ПВО) слышны в столице Тегеране.