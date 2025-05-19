Иран одобрил договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

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Комиссия парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике одобрила договор о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана. Об этом сообщает иранское госагентство Fars со ссылкой на члена парламентской комиссии Моджтаба Зарейи.

"Данный законопроект (о ратификации договора. – Прим. ред.) был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета (парламента. – Прим. ред.)", – отметил Зарейи.

В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что договор вскоре будет представлен для одобрения на открытом заседании иранского парламента, передает РИА Новости.

Владимир Путин подписал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 17 января. Тогда российский лидер назвал прорывным подписанный с Пезешкианом документ.

По его словам, смысл заключается в том, чтобы вывести отношения с Ираном на новый уровень, закрепив статус взаимоотношений двух стран как стратегических партнеров.

Соглашение в том числе устанавливает правовые основы для дальнейшего взаимодействия Москвы и Тегерана в различных областях, таких как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, культура, наука и технологии.

В апреле Путин подписал закон о ратификации договора.