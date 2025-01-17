Путин и лидер Ирана подписали договор о стратегическом партнерстве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве после переговоров в Кремле.

Путин назвал прорывным подписанный с Пезешкианом документ. По его словам, смысл заключается в том, чтобы вывести отношения с Ираном на новый уровень, закрепив статус взаимоотношений двух стран как стратегических партнеров.

Он уточнил, что в документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.

"Этот документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего Евразийского региона", – подчеркнул российский президент.

Глава государства также указал, что партнерство России и Ирана год от года последовательно развивается, а в основе этих отношений лежат принципы "равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки", которые реализованы в конкретных действиях.

Кроме того, Путин напомнил, что российская сторона придает первостепенное значение укреплению дружеских отношений с Ираном.

Также президент рассказал о переговорах со своим иранским коллегой, назвав их обстоятельными, полезными и содержательными. По его словам, они прошли в конструктивном и дружеском ключе. Во время беседы с Пезешкианом Путин обсудил весь спектр двусторонней повестки дня России и Ирана.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Путин отметил, что позиции России и Ирана схожи по многим вопросам. Более того, как утверждает российский лидер, на переговорах подробно обсуждались вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Президент России рассказал о продвижении флагманского проекта по строительству двух новых блоков АЭС Бушер.

"Его осуществление внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией", – объяснил Путин.

Также он сообщил, что Россия и Иран почти полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем. Как он утверждает, в прошлом году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах составила более 95% от всех двусторонних торговых операций.

В связи с этим глава государства указал на рост темпов экономического взаимодействия Москвы и Тегерана. Например, за 10 месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 15,5%.

Более того, он отметил перспективы, которые появляются в связи с развитием международного коридора Север – Юг. Сейчас, по его словам, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные со строительством участка железнодорожной ветки Решт – Астара.

Также растут и туристические потоки России и Ирана. По мнению Путина, на это повлияло прямое авиасообщение между многими городами двух стран, а также утвержденные в 2023 году решения о безвизовых групповых туристических поездках и оформление электронных виз для индивидуальных туристов.

Еще в сентябре прошлого года Путин одобрил проект договора, а в октябре посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Позже президенты России и Ирана договорились подписать соглашение не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите Пезешкиана. Таким образом стороны планировали подчеркнуть историческую важность этого соглашения.

