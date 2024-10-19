19 октября, 16:07Политика
Посол Джалали заявил, что РФ и Иран подпишут новый договор в ходе визита Пезешкиана
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Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан договорились подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве государств не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите иранского лидера в РФ, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
Таким образом стороны планируют подчеркнуть историческую важность этого соглашения, приводит слова дипломата иранское агентство IRNA.
Посол также указал, что договор будет полностью подготовлен и заключен "в ближайшем будущем".
Ранее Пезешкиан выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. По его мнению, позиции этих стран во многом схожи.
Иранский лидер впервые после назначения на должность главы государства встретился с Путиным в столице Туркмении на полях международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
18 сентября Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, а 4 октября посол Джалали заявил, что документ готов к подписанию.