Посол Джалали заявил, что РФ и Иран подпишут новый договор в ходе визита Пезешкиана

Фото: 123RF/alekstaurus

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан договорились подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве государств не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите иранского лидера в РФ, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Таким образом стороны планируют подчеркнуть историческую важность этого соглашения, приводит слова дипломата иранское агентство IRNA.

Посол также указал, что договор будет полностью подготовлен и заключен "в ближайшем будущем".

Ранее Пезешкиан выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. По его мнению, позиции этих стран во многом схожи.

Иранский лидер впервые после назначения на должность главы государства встретился с Путиным в столице Туркмении на полях международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

18 сентября Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, а 4 октября посол Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

