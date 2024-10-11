Президент Ирана выразил надежду на подписание "большого договора" с Россией

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией во время саммита БРИКС в Казани. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Ашхабаде, передает ТАСС.

"Если сравнивать с другими странами, наши позиции гораздо более схожи", – подчеркнул глава исполнительной власти Ирана.

Пезешкиан впервые после назначения на должность президента Ирана встретился с Путиным в столице Туркмении на полях международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

18 сентября Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, а 4 октября посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Пезешкиан в начале июля победил на президентских выборах и стал девятым главой государства. Он получил свыше 16,3 миллиона голосов от 30,5 миллиона избирателей. Это позволило ему опередить его основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.

Досрочные выборы прошли в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Перевозивший Раиси и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.