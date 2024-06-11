11 июня, 12:52Политика
Песков заявил, что работа над договором между РФ и Ираном продолжается
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
Москва и Тегеран продолжают работать над всеобъемлющим договором. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
При этом, по его словам, график немного смещается из-за подготовки к президентским выборам в Иране.
Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал о приостановке работы над договором о сотрудничестве между Москвой и Тегераном из-за проблем у иранских партнеров. Однако он заверил, что работа будет завершена.
В дальнейшем лидеры двух государств примут решение о времени и месте подписания, подчеркнул Кабулов.
Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня