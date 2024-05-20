Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана после гибели Раиси

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Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер в ходе телефонного разговора подчеркнули настрой на дальнейшее укрепление двухстороннего взаимодействия между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном", – добавили в публикации.

Кроме того, Путин выразил самые глубокие соболезнования не только лидерам, но и народу страны из-за гибели Раиси и других высокопоставленных чиновников. Мохбер в свою очередь высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки.

Ранее президент РФ уже называл главу Ирана настоящим другом России, который сделал многое для развития отношений между странами.

Вертолет, который вечером 19 мая перевозил иранского президента, совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны. Утром 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД государства Хосейна Амира Абдоллахиана. По информации иранского посла в Белоруссии, причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия.

В связи с произошедшей трагедией в стране объявили пятидневный траур. Тела погибших доставят в Тебриз, а церемония похорон президента пройдет 21 мая.

