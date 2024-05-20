Reuters: вертолет президента Ирана полностью сгорел во время жесткой посадки

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Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел во время жесткой посадки. Об этом со ссылкой на иранского чиновника сообщает агентство Reuters.

По словам чиновника, есть опасения, что все пассажиры погибли в результате крушения вертолета. На борту судна находился также глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее иранский Красный Полумесяц заявил об обнаружении вертолета Раиси. Там сообщили, что условия, в которых находится воздушное судно, "нельзя назвать хорошими".

Борт иранского президента совершил жесткую посадку в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет. До инцидента президент Ирана провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.

