Press TV: местонахождение вертолета президента Раиси найдено

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Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поиско-спасательные группы. Об этом сообщает телеканал PRESS TV.

Согласно данным телеканала, иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении вертолета Раиси. Отмечается, что спасателям осталось преодолеть около 2 километров до вертолета Раиси, однако условия, в которых находится воздушное судно, "нельзя назвать хорошими".

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Владимир Путин поручил вертолетам и спасателям из РФ подключиться к операции по поиску иранского президента.

