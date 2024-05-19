Имам Тебриза, который был в вертолете с Раиси, сообщал о плохом самочувствии после ЧП

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Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, который вместе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси находился на борту совершившего жесткую посадку вертолета, два раза выходил на связь. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари.

"В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что плохо себя чувствует", – приводит его слова ТАСС.

Сафари уточнил, что Але Хашем говорил ему, что слышал шум машин скорой помощи.

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Вице-президент страны Мохсен Мансури заявлял, что был установлен контакт с пассажиром и одним из членов экипажа вертолета. По словам чиновника, аварийная посадка не была серьезным инцидентом.

