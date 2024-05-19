Mehr: президент Ирана может ехать в составе автомобильного кортежа

Фото: AP Photo/Iranian Presidency Office

Президент Ирана Эбрахим Раиси, вертолет которого совершил жесткую посадку, может находиться в составе автомобильного кортежа, который направляется в Тебриз, написало агентство Mehr.

Однако через некоторое время публикация на портале издания была удалена.

Глава МВД Ахмад Вахиди, в свою очередь, не стал уточнять, где сейчас находится президент. Он только сообщил, что спасатели прибыли к месту аварии и намерены вести поиски тех, кто находился на борту воздушного судна.

По данным IRNA, в месте предполагаемой аварии в настоящее время работают 20 спасательных отрядов, задействованы беспилотники.

Вертолет с Раиси совершил аварийную посадку вечером 19 мая. До этого он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Инцидент мог случится в районе Верзегана у границы с Азербайджаном.

