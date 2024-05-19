Спасатели прибыли в район аварийной посадки вертолета президента Ирана

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Команды спасателей прибыли в район, где мог аварийно приземлиться вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси, передает иранское агентство IRNA.

Работники экстренных служб прибыли в район спустя час после объявления об инциденте, указали там. В настоящее время, по данным журналистов, спасатели ведут поиски вертолета и пассажиров.

Жесткую посадку уже подтвердил глава МВД Ирана. Как он заявил в беседе с IRIB, связи с Раиси пока нет.

Сейчас работе спасателей мешают погодные условия, указал он. По данным местных изданий, в составе кортежа президента страны был также министр энергетики, министр дорог и глава МИД.



Вертолет с президентом Ирана совершил аварийную посадку вечером 19 мая. По данным журналистов, до этого Раиси встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Инцидент мог случится в районе Верзегана у границы с Азербайджаном.

