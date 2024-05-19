Алиев: Баку готов поддержать Иран в связи с аварией вертолета Раиси

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Баку готов предоставить помощь в связи с аварией вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом он написал в социальной сети X.

В Азербайджане обеспокоены тем, что воздушное судно иранского лидера вынуждено было совершить жесткую посадку.

"Мы молимся Всевышнему за президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", – говорится в его публикации.

Об аварии с вертолетом Раиси стало известно 19 мая. До случившегося президент Ирана провел встречу с Алиевым в районе пограничного населенного пункта.

Глава МВД страны Ахмад Вахиди подтвердил информацию об инциденте. Заместитель президента Мохсен Мансури отправился к предполагаемому месту жесткой посадки.

Лидер общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что к поисковой операции привлекли как минимум 40 бригад спасателей.

