19 мая, 18:32Происшествия
Вице-президент Ирана направился на место жесткой посадки вертолета Раиси
Фото: tasnimnews.com
Заместитель президента Ирана Мохсен Мансури отправился к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета лидера страны Ибрахима Раиси, рассказал официальный представитель кабмина республики Али Бахадори Джахроми. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети X.
"Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства", – уточняется в сообщении.
В настоящее время одна из групп спасателей достигла места жесткой посадки и приступила к поискам. Глава общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд утверждает, что всего к спасательной операции привлекли как минимум 40 бригад экстренных служб.
Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил, что ЕС внимательно следит за случившемся.
Воздушное судно иранского лидера совершило жесткую посадку вечером 19 мая. До инцидента Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.
Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил информацию об аварии. При этом СМИ пишут, что два вертолета из кортежа президента Ирана успешно достигли пункта назначения.
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку