Вице-президент Ирана направился на место жесткой посадки вертолета Раиси

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Заместитель президента Ирана Мохсен Мансури отправился к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета лидера страны Ибрахима Раиси, рассказал официальный представитель кабмина республики Али Бахадори Джахроми. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети X.

"Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства", – уточняется в сообщении.

В настоящее время одна из групп спасателей достигла места жесткой посадки и приступила к поискам. Глава общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд утверждает, что всего к спасательной операции привлекли как минимум 40 бригад экстренных служб.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил, что ЕС внимательно следит за случившемся.

Воздушное судно иранского лидера совершило жесткую посадку вечером 19 мая. До инцидента Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил информацию об аварии. При этом СМИ пишут, что два вертолета из кортежа президента Ирана успешно достигли пункта назначения.

