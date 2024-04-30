В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета

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Девять военнослужащих Колумбии погибли при крушении вертолета при проведении операции против наркокартеля. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х.

"Я скорблю в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, снабжавших войска в операциях против "Клана залива", – написал он.

На борту воздушного судна, которое потерпело крушение по неустановленной причине, находились шесть офицеров и три солдата. "Клан залива" – колумбийская группировка и крупнейший наркокартель страны, который несколько лет активно участвует во внутреннем вооруженном конфликте в стране.

Ранее 2 человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.