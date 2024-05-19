IRIB: вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Фото: kremlin.ru

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку. По сообщению телеканала IRIB, сейчас спасатели пытаются добраться до места происшествия.

По данным журналистов, до инцидента Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.

По информации IRNA, президентский борт совершил аварийную посадку у Верзегана неподалеку от границы с Азербайджаном. На борту, по данным издания, был глава иранского МИД.

Ранее сообщалось, что при крушении двух военных вертолетов в Малайзии погибли 10 человек. Трагедия случилась во время репетиции воздушного парада в честь 90-летия Королевских морских сил страны.

