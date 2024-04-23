Раиси предупредил Израиль об ответе Ирана в случае атаки

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В случае атаки Израиля по Ирану от еврейского государства вряд ли что-то останется. Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего визита в Пакистан, передает РИА Новости.

"Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля", – предупредил Раиси.

В ночь на 19 апреля СМИ сообщили об ударе Израиля по объектам в Иране. Некоторые источники писали о взрывах в провинции Исфахан. Силы противовоздушной обороны якобы устранили там несколько дронов. Американские СМИ указали на ограниченный характер ударов.

Конфликт вновь обострился 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в Дамаске. Вечером 13 апреля Иран направил на территорию Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.