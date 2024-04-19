CNN: 8 рейсов в небе над Ираном отклонились от курса на фоне сообщений об ударе Израиля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По меньшей мере восемь рейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе Израиля по иранской территории. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Кроме того, власти Ирана сообщают, что все рейсы, направляющиеся в города Тегеран, Исфахан и Шираз были приостановлены.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

В ответ на это вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников, а также баллистические ракеты.