CNN: 8 рейсов в небе над Ираном отклонились от курса на фоне сообщений об ударе Израиля

19 апреля, 05:32Происшествия
Фото: Москва 24/Никита Симонов
По меньшей мере восемь рейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе Израиля по иранской территории. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Кроме того, власти Ирана сообщают, что все рейсы, направляющиеся в города Тегеран, Исфахан и Шираз были приостановлены.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.
В ответ на это вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников, а также баллистические ракеты.
Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей