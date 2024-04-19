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19 апреля, 06:50

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Fox News: удар Израиля по территории Ирана был "ограниченным"

Удар Израиля по территории Ирана был "ограниченным"

Фото: 123RF/bumbledee

Удар Израиля по территории Ирана носил ограниченный характер. Об этом со ссылкой на военный источник в США сообщает телеканал Fox News.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Телеканал NBC со ссылкой на источник писал, что США не принимали участие в атаке Израиля на Иран, однако были заранее предупреждены о ней.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.

Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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