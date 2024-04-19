Fox News: удар Израиля по территории Ирана был "ограниченным"

19 апреля, 06:50Политика
Фото: 123RF/bumbledee
Удар Израиля по территории Ирана носил ограниченный характер. Об этом со ссылкой на военный источник в США сообщает телеканал Fox News.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.
Телеканал NBC со ссылкой на источник писал, что США не принимали участие в атаке Израиля на Иран, однако были заранее предупреждены о ней.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.
Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.
Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей