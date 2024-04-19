NBC: США не участвовали в израильской атаке на Иран, но были предупреждены о ней

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США не принимали участие в атаке Израиля на Иран, но были заранее предупреждены о ней. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал NBC.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщает, что США также не поддерживали и не одобрили ответный удар Израиля по Ирану.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Чиновник США заявил телеканалу CNN, что целями ударов Израиля по Ирану не будут ядерные объекты.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.