CNN: целями ударов Израиля по Ирану не будут ядерные объекты

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Целью атаки Израиля не будут ядерные объекты в Иране. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщил телеканал CNN.

Иранское агентство IRNA, в свою очередь, сообщает, что средства ПВО работают в нескольких районах Ирана. По данным агентства, противовоздушная оборона уничтожила несколько дронов в небе над Исфаханом.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты.

Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что если Израиль ответит на удар Ирана, то Тегеран примет ответные меры за секунды.