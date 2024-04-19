Reuters: Израиль не применял ракеты при атаке на объекты в Иране

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Иранский чиновник заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он также сообщил, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО.

Ранее иранское агентство Fars сообщало, что взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны. Иранское агентство IRNA писало, что средства ПВО работали в нескольких районах Ирана и уничтожили несколько дронов в небе над Исфаханом.

Телеканал Fox News, ссылаясь на военный источник США, сообщил, что удар Израиля по территории Ирана носил ограниченный характер.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.