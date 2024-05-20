Вертолеты и 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции в Иране

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вертолеты и спасатели из РФ по поручению Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путиным "даны необходимые указания МЧС России и Минобороны России". По его словам, вертолетные группы, а также 60 спасателей уже готовы для проведения поисково-спасательной операции.

"Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", – заявил Песков.

Он также отметил, что Путин самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом иранского президента.

В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер".

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Местные СМИ сообщают, что погодные условия в районе поиска вертолета Раиси ухудшаются, однако радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.