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Вертолеты и 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции в Иране
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Вертолеты и спасатели из РФ по поручению Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что Путиным "даны необходимые указания МЧС России и Минобороны России". По его словам, вертолетные группы, а также 60 спасателей уже готовы для проведения поисково-спасательной операции.
"Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", – заявил Песков.
Он также отметил, что Путин самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом иранского президента.
В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер".
Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.
Местные СМИ сообщают, что погодные условия в районе поиска вертолета Раиси ухудшаются, однако радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.
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