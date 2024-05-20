Погода в районе поиска вертолета с президентом Ирана ухудшается

Фото: телеграм-канал Press TV

Погодные условия в районе поиска вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ухудшаются. Об этом со ссылкой на высокопоставленного иранского военного сообщает телеканал Press TV.

"Поиски в районе места крушения продолжаются дюйм за дюймом, погодные условия ухудшаются", – сообщает телеканал.

При этом, согласно данным телеканала, радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Вице-президент страны Мохсен Мансури заявлял, что был установлен контакт с пассажиром и одним из членов экипажа вертолета.

