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Погода в районе поиска вертолета с президентом Ирана ухудшается
Фото: телеграм-канал Press TV
Погодные условия в районе поиска вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ухудшаются. Об этом со ссылкой на высокопоставленного иранского военного сообщает телеканал Press TV.
"Поиски в районе места крушения продолжаются дюйм за дюймом, погодные условия ухудшаются", – сообщает телеканал.
При этом, согласно данным телеканала, радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.
Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.
Вице-президент страны Мохсен Мансури заявлял, что был установлен контакт с пассажиром и одним из членов экипажа вертолета.
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