Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента страны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента республики Эбрахима Раиси и ряда других видных государственных деятелей. Соответствующая телеграмма российского лидера размещена на сайте Кремля.

Президент РФ назвал погибшего при крушении вертолета Раиси настоящим другом России, который сделал многое для развития отношений между странами.

"Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом", – сказано в сообщении.

Глава государства уточнил, что ему довелось не раз лично встречаться с Раиси. По его словам, о президенте Ирана у него останутся лишь светлые воспоминания.

Путин также попросил передать искренние слова поддержки родственникам Раиси и близким других погибших в этой авиакатастрофе.

"Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты", – подытожил президент РФ.

Ранее свои соболезнования выразил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в РФ знали лидера Ирана и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана как надежных друзей государства. Глава МИД РФ назвал их роль в укреплении взаимовыгодного сотрудничества неоценимой.

Соболезнования принесло также и посольство РФ в Тегеране. В знак солидарности с иранским народном диппредставительство приспустило флаг.

Вертолет президента Ирана разбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались почти всю ночь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. К утру 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Ирана. По данным агентства Tasnim, погибли не менее 8 человек.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась.

