Mehr: Раиси попал в авиакатастрофу во время "исполнения своего долга перед народом Ирана"

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Президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу "в ходе исполнения своего долга перед народом Ирана" и "принял мученическую смерть". Об этом сообщает агентство Mehr.

Уточняется, что, помимо президента, на борту вертолета были министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, а также экипаж вертолета и один сотрудник охраны.

Борт иранского президента разбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. К утру 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в катастрофе.