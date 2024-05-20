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20 мая, 07:24

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Mehr: Раиси попал в авиакатастрофу во время "исполнения своего долга перед народом Ирана"

Раиси попал в авиакатастрофу во время "исполнения своего долга перед народом Ирана"

Фото: ТАСС/Azin Haghighi/Moj News Agency/AP

Президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу "в ходе исполнения своего долга перед народом Ирана" и "принял мученическую смерть". Об этом сообщает агентство Mehr.

Уточняется, что, помимо президента, на борту вертолета были министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, а также экипаж вертолета и один сотрудник охраны.

Борт иранского президента разбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. К утру 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в катастрофе.

Захарова заявила, что РФ готова помочь Ирану в поисках вертолета президента

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Сюжет: Крушение вертолета президента Ирана
происшествияза рубежом
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