Press TV: спасатели не нашли вертолета Раиси на месте обнаруженного БПЛА источника тепла

Фото: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Отряды иранских спасателей, участвующих в поисках вертолета президента страны Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку в горах, достигли источника тепла, который обнаружил турецкий БПЛА, однако не нашли следов вертолета. Об этом сообщает PRESS TV.

Турецкий беспилотник, участвующий в операции по поиску президента Ирана, ранее обнаружил "источник тепла" и передал его координаты спасателям, которые немедленно выдвинулись к указанному месту.

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Местные СМИ сообщают, что погодные условия в районе поиска вертолета ухудшаются, однако радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.

