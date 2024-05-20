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20 мая, 04:55

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Press TV: спасатели не нашли вертолета Раиси на месте обнаруженного БПЛА источника тепла

Спасатели не нашли следов вертолета Раиси на месте обнаруженного БПЛА источника тепла

Фото: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Отряды иранских спасателей, участвующих в поисках вертолета президента страны Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку в горах, достигли источника тепла, который обнаружил турецкий БПЛА, однако не нашли следов вертолета. Об этом сообщает PRESS TV.

Турецкий беспилотник, участвующий в операции по поиску президента Ирана, ранее обнаружил "источник тепла" и передал его координаты спасателям, которые немедленно выдвинулись к указанному месту.

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Местные СМИ сообщают, что погодные условия в районе поиска вертолета ухудшаются, однако радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.

Захарова заявила, что РФ готова оказать помощь Ирану в поисках вертолета президента

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Сюжет: Крушение вертолета президента Ирана
происшествияза рубежом
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