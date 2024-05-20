Anadolu: Турецкий БПЛА, предположительно, мог обнаружить вертолет Раиси

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Турецкий беспилотник, участвующий в операции по поиску президента Ирана Эбрахима Раиси, обнаружил "источник тепла", которым, предположительно, может быть его вертолет, совершивший жесткую посадку. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Турецкая сторона предоставила координаты предполагаемого места аварии иранским властям.

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Местные СМИ сообщают, что погодные условия в районе поиска вертолета ухудшаются, однако радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.

По поручению Владимира Путина вертолеты и спасатели из РФ подключатся к операции по поиску иранского президента.