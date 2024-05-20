IRIB: обязанности президента Ирана будет исполнять первый вице-президент Мохбер

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в ближайшие 50 дней до новых выборов, которые должен организовать специальный совет. Об этом сообщил телеканал IRIB.

В статье 131 Конституции Ирана сказано, что в случае смерти главы государства его обязанности после утверждения Верховного лидера Ирана исполняет вице-президент. При этом президентские выборы назначаются в течение 50 дней с момента гибели иранского лидера.

По словам Мохбера, правительство на фоне происшествия с президентом Эбрахимом Раиси будет работать без сбоев. Он уточнил телеканалу Press TV, что уже провел внеочередное заседание кабинета министров.

Вертолет президента Иранаразбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались на протяжении всей ночи, несмотря на плохую погоду. По поручению Владимира Путина в Иран были направлены дополнительно вертолеты из России.

К утру 20 мая спасатели нашливертолет, который полностью сгорел в результате крушения. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента страны Ибрахима Раиси при крушении вертолета. По данным агентства Tasnim, в результате авиакатасрофы погибли минимум 8 человек, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, два пилота и один техработник.

