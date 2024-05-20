Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси в авиакатастрофе

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Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к нему вернемся", – написал он, прикрепив фотографию Раиси, что говорит о гибели президента.

В настоящее время на месте крушения вертолета ведется процедура опознания тел погибших, сообщает агентство Tasnim. По предварительным данным, в результате авиакатасрофы погибли минимум 8 человек, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, два пилота и один техработник.

Борт иранского президента разбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Для участия в поисково-спасательной операции по поручению Владимира Путина в Иран отправили вертолеты из России.

К утру 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в катастрофе.

