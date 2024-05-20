Reuters: все пассажиры президентского вертолета в Иране погибли

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Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника Ирана сообщает агентство Reuters.

"К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана", – указано в сообщении.

Иранский Красный Полумесяц подтверждает гибель всех находившихся в вертолете.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. К утру 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в катастрофе.

Борт иранского президента разбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства вечером 19 мая. На борту судна, помимо президента Ирана, находился также глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

До инцидента Раиси проводил встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.

