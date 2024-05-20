Reuters: все пассажиры президентского вертолета в Иране погибли

20 мая, 06:14Происшествия
Фото: ТАСС/SalamPix/ABACA
Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника Ирана сообщает агентство Reuters.
"К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана", – указано в сообщении.
Иранский Красный Полумесяц подтверждает гибель всех находившихся в вертолете.
Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. К утру 20 мая спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в катастрофе.
Борт иранского президента разбился в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства вечером 19 мая. На борту судна, помимо президента Ирана, находился также глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.
До инцидента Раиси проводил встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.
Захарова заявила, что РФ готова помочь Ирану в поисках вертолета президента