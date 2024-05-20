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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что в РФ знали лидера Ирана и министра иностранных дел как надежных друзей государства. Глава МИД РФ назвал их роль в укреплении взаимовыгодного сотрудничества неоценимой.

Свои соболезнования принесло также и посольство РФ в Тегеране. В знак солидарности с иранским народном диппредставительство приспустило флаг.

"Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии", – говорится в телеграм-канале посольства.

Вертолет Раиси потерпел крушение в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались практически всю ночь, несмотря на плохую погоду. По поручению Владимира Путина в Иран были направлены дополнительно вертолеты из России.

К утру 20 мая спасатели нашли вертолет, который полностью сгорел в результате крушения. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, в результате крушения погибли не менее 8 человек.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась.

