Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направлены в Тебриз

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Тела погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси доставят в Тебриз. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает телестанция Al Jazeera.

Таким образом, поисково-спасательная операция завершилась. Коливанд добавил, что специалисты смогли найти тела всех погибших.

Вертолет Раиси потерпел крушение в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались практически всю ночь, несмотря на плохую погоду. По поручению Владимира Путина в Иран были направлены дополнительно вертолеты из России.

К утру 20 мая спасатели нашли вертолет, который полностью сгорел в результате крушения. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, в результате крушения погибли не менее 8 человек, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, два пилота и один техработник.

Между тем Мансури будет исполнять обязанности президента Ирана в ближайшие 50 дней до новых выборов, которые должен организовать специальный совет.

