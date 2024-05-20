Пятидневный траур объявлен в Иране из-за гибели Раиси

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В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и сопровождающих его лиц. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи также выразил соболезнования иранскому народу. Он подчеркнул, что, согласно статье 131 конституции, первый вице-президент Мохаммад Мохбер становится руководителем исполнительной власти. Мохбер должен договориться с главами законодательной и судебной власти об избрании нового президента в течение следующих 50 дней.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян сказал, что церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе.

По словам Хакияна, тела погибших во время крушения вертолета отправят в Тебриз. Сначала пройдет судебно-медицинская экспертиза, сообщает агентство Mehr.

Вертолет иранского президента разбился вечером 19 мая в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны.

К утру 20 мая спасатели нашли полностью сгоревший вертолет. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, два пилота и один техработник.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд рассказал, что все находившиеся на борту вертолета погибли в первые мгновения катастрофы. По его словам, спасатели обнаружили обломки судна Раиси на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря.