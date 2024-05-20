Reuters: Израиль не причастен к крушению вертолета президента Ирана

Фото: ТАСС/AP/Azin Haghighi

Израиль не причастен к крушению вертолета, в результате которого погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

"Это были не мы", – цитирует его агентство.

Вертолет Раиси потерпел крушение в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая. К утру 20 мая спасатели обнаружили полностью сгоревший вертолет на месте крушения. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси.

Тела погибших направили в Тебриз. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что поисково-спасательная операция завершена. Специалисты смогли найти тела всех погибших.

Мансури будет исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов, которые должен организовать специальный совет.

