IRNA: замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра

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Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Такое решение, по информации агентства, было принято с разрешения правительственной коллегии.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек.

Коливанд сообщил, что тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась.

