Коливанд: находившиеся в вертолете президента Ирана погибли в первые мгновения

Фото: Iranian Red Crescent Society/Anadolu via Getty Images

Все люди, которые находились на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, погибли в первые мгновения катастрофы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейна Коливанда.

Он уточнил, что спасатели обнаружили обломки вертолета Раиси на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря. В поисково-спасательной операции участвовали более двух тысяч человек.

В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akinci, который до этого обнаружил источник тепла на месте катастрофы.

Вечером 19 мая вертолет иранского президента потерпел крушение в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек.

Коливанд сообщил, что тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась.

