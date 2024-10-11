Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом

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Владимир Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом.

Приглашение прозвучало во время двусторонней встречи лидеров России и Ирана в Ашхабаде. Пезешкиан с благодарностью принял приглашение, сказав, что воспользуется им.

Ранее стало известно, что Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

В июле Путин поздравил нового президента Ирана с победой на выборах. В своей телеграмме российский лидер отметил, что отношения между странами носят дружественный и добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении вопросов международной повестки дня, уточнил он.

Путин рассчитывает, что деятельность Пезешкиана на посту президента Ирана будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества по всем направлениям на благо народов, а также в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.

Экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов, победил на президентских выборах и стал девятым президентом страны. Он получил свыше 16,3 миллиона голосов от 30,5 миллиона избирателей. Это позволило ему опередить его основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.

Досрочные выборы прошли в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Перевозивший Раиси и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.