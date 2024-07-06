Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана

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Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов, одержал победу на президентских выборах страны. Об этом сообщает издание IRIB со ссылкой на итоговые данные избиркомов.

Пезешкиану удалось заручиться поддержкой более 16,3 миллиона голосов от 30,5 миллионов участвоваших избирателей, что позволило ему обогнать его основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватора Саида Джалили.

Таким образом, Масуд Пезешкиан становится девятым президентом Ирана.

Второй тур внеочередных выборов президента Ирана завершился в ночь на 6 июля. Явка составила около 49%. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов в рамках первого тура выборов.

После начала подсчета голосов Пезешкиан сразу же обеспечил себе отрыв от Джалили.

Досрочные выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.