В Иране завершился второй тур внеочередных выборов президента

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В Иране завершилось голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов. Об этом сообщает местное издание IRNA.

Предварительно, явка во втором туре выборов президента составила около 49%, сообщил член исполкома по организации выборов Алиреза Салими. Таким образом, более 30 миллионов избирателей отдали свои голоса.

Отмечается, что результаты голосования могут быть объявлены уже до полудня субботы, 6 июля.

Досрочные выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Во втором туре выборов участвуют два кандидата: представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватор Саид Джалили и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов.

Ни один из них не смог набрать необходимые 50% голосов избирателей в рамках первого тура, в связи с чем было решено проводить второй тур президентских выборов в стране.