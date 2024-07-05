05 июля, 14:48Политика
Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании
Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, сообщает ТАСС.
Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III. Теперь 61-летний политик отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации в качестве премьер-министра.
Чуть ранее король Великобритании Карл III принял отставку уже бывшего премьер-министра Риши Сунака в ходе аудиенции с ним в Букингемском дворце.
Сунак подал в отставку с поста премьера и первого лорда казначейства утром. Такое решение он принял по итогам парламентских выборов в стране, победу на которых одержала оппозиционная Лейбористская партия во главе с Стармером.
Лейбористы получили 326 мест в 650-местной Палате общин. После известия об этом Сунак позвонил Стармеру и поздравил его с победой.
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