Экс-премьер Британии Лиз Трасс потеряла место в парламенте

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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте после выборов, передает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Победу одержал кандидат от лейбористов Терри Джерми, набравший 11 847 голосов. При этом за Трасс проголосовали 11 217 раз в избирательном округе в Юго-Западном Норфолке на востоке Англии.

Трасс занимала этот пост меньше всех в истории – 44 дня. Во время ее работы она вызвала обвал на рынке облигаций и падение курса фунта стерлингов, уточнило издание. В связи с этим чиновник стала ассоциироваться у многих избирателей с хаосом и неудачей консервативного правительства, однако все равно имела влияние среди правых законодателей в партии.

По итогам выборов Лейбористская партия получила 326 мест в 650-местной Палате общин. Лидер партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны. Пока еще действующий британский премьер Риши Сунак признал победу Лейбористской партии. Он позвонил Стармеру и поздравил его с победой. Ожидается, что партия должна будет сформировать новое правительство.