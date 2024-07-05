Глава Лейбористской партии Стармер избран членом парламента Великобритании

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Глава оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, избран членом парламента своего округа. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на данные избиркома.

Так, Стармер заручился поддержкой 18,8 тысячи голосов в округе Holborn&St Pancras. Следом за ним идет независимый кандидат Эндрю Файнштейн с 7,3 тысячи голосов, на третьем месте – представитель партии "зеленых" Дэвид Стенселл с 4 тысячами избирателей.

Кроме того, в британский парламент был избран лидер партии Reform UK Найджел Фараж. Отмечается, что политик до этого семь раз безуспешно пытался избраться в Палату общин.

По предварительным данным, лейбористы претендуют на 410 мест в новом парламенте, тогда как правящая Консервативная партия заняла лишь 131 мандат. Если Лейбористская партия сохранит свое лидерство на момент подведения официальных итогов выборов, то она вернется к власти спустя 14 лет.

Помимо этого, по итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте страны. Его обошел основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, которому удалось заручиться поддержкой почти 20 тысяч голосов.

