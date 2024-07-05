Глава Минобороны Британии Шаппс потерпел поражение на выборах в парламент

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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте страны по итогам выборов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные избиркома.

Так, Шаппса, набравшего 16 тысяч голосов в своем избирательном округе, обошел его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, которому удалось заручиться поддержкой почти 20 тысяч голосов.

Сам Шаппс уже признал свое поражение в парламентских выборах.

"Сегодня ясно, что утром у Британии будет новое правительство, и я обеспокоен тем, что если оно быстро не возьмет на себя обязательство тратить 2,5% ВВП на оборону, наши вооруженные силы могут пострадать, как и наши друзья на Украине", – заявил он.

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия продолжает уверенно лидировать на парламентских выборах. Согласно неофициальным данным экзитпола, лейбористы получили 410 мест в новом парламенте, тогда как правящая Консервативная партия заняла лишь 131 мандат.

Если Лейбористская партия сохранит свое лидерство на момент подведения официальных итогов выборов, то король Великобритании Карл III поручит сформировать правительство, и лейбористы вернутся к власти спустя 14 лет.

