Американские губернаторы-демократы пообещали поддержать Байдена

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Губернаторы-демократы пообещали оказать поддержку американскому президенту Джо Байдену в преддверии выборов, несмотря на обеспокоенность после неудачных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил глава штата Мэриленд Уэс Мур после встречи губернаторов с Байденом.

"Мы были честны в том, какие отзывы мы получаем, об обеспокоенностях, которые слышим от людей. Но мы были честны и в том, что раз президент говорит и демонстрирует нам, что он полностью вовлечен, мы сказали, что будем его поддерживать", – цитирует Мура РИА Новости.

Уточняется, что в общей сложности Байден провел встречу с 20 губернаторами.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.

Спустя некоторое время американские СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа, постоянно допускав оговорки, а также путавшись в цифрах и фактах.

Позже Байден признал свои неудачи на прошедших дебатах, отметив, что ввиду своего возраста он уже не может говорить так же гладко, как раньше. Он также связал свое провальное выступление с многочисленными зарубежными поездками незадолго до дебатов.

В Белом доме подчеркнули, что Байден не собирается сниматься с предстоящих выборов после неудачных дебатов.