Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах простудой и джетлагом

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Белый дом объяснил неудачное выступление американского президента Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Политик отказалась считать случившееся очередным эпизодом, показывающим возрастные изменения Байдена. Она указала, что такое случается с каждым, и несколько раз повторила, что нынешний глава США не планируется сниматься с президентской гонки. Кроме того, Жан-Пьер опровергла, что Байден рассматривает возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

Дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.

Позже американская пресса обратила внимание на то, что во время дебатов Байден оговаривался, путал цифры и факты. Также у него наблюдались последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.