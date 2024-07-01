CNN: семья Байдена призвала его не отказываться от президентской гонки

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Семья президента США Джо Байдена призывает его не выходить из предвыборной гонки после провального выступления на дебатах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на американский телеканал CNN.

Источники, близкие к семье главы государства, рассказали, что родственники убеждают американского лидера продолжить борьбу. Они выразили ему свою поддержку во время семейного собрания, которое состоялось в загородной резиденции Кемп-Дэвид.

Близкие Байдена возложили вину за его неудачное выступление в ходе дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом на советников действующего американского лидера. По данным телеканала "360", они призвали уволить или понизить их в должности.

При этом вплоть до настоящего времени неизвестно, последует ли глава государства советам своих родственников.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. Правила мероприятия подразумевали, что микрофоны кандидатов на пост следующего главы Белого дома оставались выключенными, пока не наступала их очередь говорить. Таким образом организаторы дебатов стремились не позволить политикам перебивать друг друга. Кроме того, участникам запрещалось иметь при себе заранее заготовленные тексты и любой другой реквизит. В студии они получили по блокноту, ручке и бутылке воды.

Спустя некоторое время после дебатов телеканал CNN обратил внимание, что Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа. Действующий президент Штатов постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него сохранялись последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

