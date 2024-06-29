Протестующие в Нью-Йорке призвали Байдена уйти в отставку после дебатов

Фото: ТАСС/AP Photo/Gerald Herbert

Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Нью-Йорке встретили протестующие, которые призывали его уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Неподалеку от места проведения мероприятия по сбору средств к кортежу Байдена подошли люди, в руках у которых были таблички со словами: "Пожалуйста, уйди ради США", "Спасибо, следующий", "Мы тебя любим, но пришло время уйти".

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. В соответствии с правилами проведения мероприятия, микрофоны кандидатов на пост следующего главы Белого дома были выключены вплоть до того момента, пока они не начинали говорить. Таким образом организаторы дебатов стремились не дать политикам перебивать друг друга. Кроме того, участникам было нельзя иметь при себе заранее заготовленные тексты и прочий реквизит. В студии они получили по блокноту, ручке и бутылке воды.

Во время дебатов оппоненты обменялись оскорблениями. Байден назвал Трампа неудачником и лузером. В ответ на это бывший американский лидер заявил, что нынешний президент является преступником, и отметил, что Байден-старший рискует стать осужденным уголовником подобно его сыну Хантеру.

Телеканал CNN спустя некоторое время обратил внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа. Действующий преидент Штатов постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него наблюдались последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.