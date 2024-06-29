Редакционный совет New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

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Редакционный совет одной из главных американских газет New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты по итогам прошедших между Байденом и бывшим президентом США Дональдом Трампом дебатов.

"Самый ясный путь для демократов, чтобы побороть кандидата, характеризуемого своей ложью, – это быть честными с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать свою гонку", – указано в заявлении.

По их мнению, Трамп настолько опасен для демократии в США, что может создать риски для стабильности и безопасности страны. Редакция отмечает, что в стране есть лидеры демократов, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить "ясные, убедительные и энергичные альтернативы" второму президентству Трампа.

В газете убеждены, что оставить президентскую гонку – лучшая услуга, которую Байден может оказать стране, которой он "благородно служил на протяжении долгого времени". Они отмечают, что появившийся на дебатах президент "был тенью великого слуги народа", и было бы слишком большим риском надеяться на то, что американцы "проигнорируют или не примут во внимание возраст и немощь Байдена, которые они видят собственными глазами".

Сам же Байден собирается участвовать во втором туре дебатов с Трампом в сентябре. По мнению представителей предвыборного штаба демократов, неудачный исход первого тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.

Ранее телеканал CNN заметил, что Байден на прошедших дебатах выглядел невыгодно на фоне Трампа. Он постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.